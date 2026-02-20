Οι 5 καλύτερες δίαιτες για μακροζωία – Προσθέτουν ακόμη και τέσσερα επιπλέον χρόνια ζωής

Η ρήση «είμαστε ό,τι τρώμε» θα μπορούσε να παραφραστεί και ως εξής: «Πες μου τι τρως, για να σου πω πόσα χρόνια θα ζήσεις». Μια νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία, εκτιμώντας πόσα επιπλέον χρόνια ζωής μπορούν να κερδηθούν μέσω μιας υγιεινής διατροφής, ανεξάρτητα από το πόσο καλά γονίδια έχουμε κληρονομήσει.Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, η Yanling Lv από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Huazhong στην Κίνα, μαζί με τους συνεργάτες της, ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες της UK Biobank.Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για λίγο περισσότερο από 10 χρόνια, δίνοντάς τους τακτικά ερωτηματολόγια σχετικά με το τι είχαν καταναλώσει τις προηγούμενες 24 ώρες.Διαβάστε περισσότερα στο