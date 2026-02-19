Οι κοινές αναμνήσεις «ζωντανεύουν» τη σχέση – Τι κερδίζουν τα ζευγάρια που αναπολούν μαζί
Οι κοινές αναμνήσεις «ζωντανεύουν» τη σχέση – Τι κερδίζουν τα ζευγάρια που αναπολούν μαζί
Όταν τα ζευγάρια θυμούνται μαζί τις όμορφες στιγμές τους, δεν γελούν απλώς - Ταυτόχρονα θωρακίζουν τη σχέση τους απέναντι στο στρες
Ένα ζευγάρι κάθεται στον καναπέ ένα βράδυ. Το κινητό αλλάζει χέρια και οι φωτογραφίες κυλούν στην οθόνη. Σταματούν σε μία. Γελούν. «Θυμάσαι;» λέει ο ένας. «Πώς να το ξεχάσω;» απαντά ο άλλος.
Ξαναζούν εκείνη την άβολη selfie από τις πρώτες διακοπές, το δείπνο που κάηκε, το πάρτι όπου χόρευαν χωρίς ρυθμό αλλά με ενθουσιασμό. Δεν το ξέρουν, αλλά εκείνη τη στιγμή κάνουν κάτι πολύ περισσότερο από το να χαζεύουν παλιές εικόνες. «Χτίζουν» ανθεκτικότητα για τη σχέση τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, όταν τα ζευγάρια μοιράζονται και αναπολούν μαζί θετικές αναμνήσεις – όταν δηλαδή σταματούν για λίγο την πίεση της καθημερινότητας και επιστρέφουν συνειδητά στις όμορφες στιγμές τους – η σχέση τους φαίνεται να γίνεται πιο δυνατή απέναντι στο άγχος.
