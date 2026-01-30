Γιατί νιώθουμε διαρκώς κουρασμένοι; Πότε φταίει η διατροφή – Δείτε βίντεο
Ενέργεια Θρεπτικά συστατικά Κόπωση Φλώρα Λουκιανού

Η διαρκής κόπωση δεν είναι πάντα θέμα ύπνου ή έντονου ρυθμού ζωής. Συχνά, η αιτία κρύβεται στη διατροφή μας και στα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό, υπογραμμίζει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

Αν νιώθετε διαρκώς κουρασμένοι, χωρίς κάποιο προφανή λόγο, ίσως πρέπει να προσέξετε τη διατροφή σας. Το σώμα χρειάζεται σταθερά επίπεδα ενέργειας και, όταν μένουμε πολλές ώρες νηστικοί ή τρώμε πρόχειρα, τα επίπεδα γλυκόζης πέφτουν και αυτό προκαλεί παρατεταμένη υπνηλία και μειωμένη συγκέντρωση.

