Η λέξη που δεν πρέπει να πείτε όταν ο σύντροφος ζητάει παρηγοριά

Γιατί το «μπορείς να κάνεις αυτό» συχνά επιδεινώνει την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι και ποια είναι η πιο αποτελεσματική σειρά υποστήριξης του συντρόφου σας - Τα 3 απλά βήματα