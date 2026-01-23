Η λέξη που δεν πρέπει να πείτε όταν ο σύντροφος ζητάει παρηγοριά
Η λέξη που δεν πρέπει να πείτε όταν ο σύντροφος ζητάει παρηγοριά
Γιατί το «μπορείς να κάνεις αυτό» συχνά επιδεινώνει την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι και ποια είναι η πιο αποτελεσματική σειρά υποστήριξης του συντρόφου σας - Τα 3 απλά βήματα
Όταν ο σύντροφός μας έρχεται αναστατωμένος με ένα πρόβλημα, μια απογοήτευση ή κάτι που τον πιέζει, το πρώτο μας ένστικτο είναι συνήθως να τον «βγάλουμε» από τη δύσκολη θέση: να προτείνουμε λύσεις, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα, να του δείξουμε τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Όμως, πολλές φορές ο άλλος δεν ζητά λύσεις – τουλάχιστον όχι άμεσα. Ζητά να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουμε. Και όταν εμείς απαντάμε με πρακτικές οδηγίες ή με «θετική σκέψη», πριν καν προλάβει να εκφραστεί, μπορεί να νιώσει ότι δεν τον ακούμε πραγματικά. Έτσι, αντί να ηρεμήσει, φορτίζεται περισσότερο και το ζευγάρι καταλήγει σε ένταση.
