Κακοκαιρία: Οδηγίες προστασίας για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα

Με αφορμή τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος συμβουλεύει πώς να θωρακίσετε την υγεία σας από το ψύχος και την κακοκαιρία