Κακοκαιρία: Οδηγίες προστασίας για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα
Κακοκαιρία: Οδηγίες προστασίας για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα

Με αφορμή τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος συμβουλεύει πώς να θωρακίσετε την υγεία σας από το ψύχος και την κακοκαιρία

Με αφορμή τις προβλέψεις για έντονη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο καιρός στην υγεία — και ιδιαίτερα στο αναπνευστικό σύστημα. Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας απευθύνει σαφείς συστάσεις προς το ευρύ κοινό, δίνοντας έμφαση στα άτομα με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και σε όσους βρίσκονται υπό οξυγονοθεραπεία, προκειμένου να προληφθούν επιπλοκές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η επαρκής φροντίδα τους κατά τη διάρκεια των ακραίων φαινομένων.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας συστήνει:

