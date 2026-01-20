Γερμανία: Η χώρα με το υψηλότερο σκορ ναρκισσισμού – Ποιες χώρες ακολουθούν
YGEIAMOU.GR
Αυτοπεποίθηση Ναρκισσισμός

Γερμανία: Η χώρα με το υψηλότερο σκορ ναρκισσισμού – Ποιες χώρες ακολουθούν

Τι δείχνει μεγάλη διεθνής έρευνα για τον ναρκισσισμό και ποιοι παράγοντες τον επηρεάζουν

Γερμανία: Η χώρα με το υψηλότερο σκορ ναρκισσισμού – Ποιες χώρες ακολουθούν
ygeiamou.gr team
Η ιδέα ότι ο ναρκισσισμός χαρακτηρίζει συγκεκριμένους λαούς περισσότερο από άλλους αμφισβητείται από νέα διεθνή μελέτη, η οποία δείχνει ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε όλες τις κοινωνίες – απλώς με διαφορετικές εκφάνσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του Michigan State University, η Γερμανία καταγράφει τα υψηλότερα συνολικά επίπεδα ναρκισσισμού παγκοσμίως. Η ανάλυση βασίστηκε σε απαντήσεις 45.000 ατόμων από 53 χώρες, που κλήθηκαν να αξιολογήσουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης