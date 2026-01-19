Χωρισμός: Πώς να πείτε στο παιδί σας ότι παίρνετε διαζύγιο
Χωρισμός: Πώς να πείτε στο παιδί σας ότι παίρνετε διαζύγιο

Μια ψυχολόγος εξηγεί τι πραγματικά πρέπει να ακούσουν τα παιδιά - και τι όχι- ενόψει διαζυγίου των γονιών τους

Βίκυ Βενιού
Ένας χωρισμός δεν έρχεται ποτέ εύκολα. Κάθε ζευγάρι ζυγίζει προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά πριν φτάσει στη δύσκολη απόφαση του διαζυγίου. Οι προκλήσεις αυξάνονται δραματικά όταν υπάρχουν παιδιά. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του διαζυγίου, όπως υπογραμμίζει η ψυχολόγος Tiffany Clomax σε άρθρο της στο Psychology Today: Οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν πότε και πώς θα πουν στο παιδί τους ότι χωρίζουν.

Πολλοί ανησυχούν έντονα μήπως πουν κάτι «λάθος». Προσπαθούν να ισορροπήσουν την ειλικρίνεια με την προστασία, την αλήθεια με την ευγένεια. Αυτό που τελικά έχει μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την ειδικό, είναι η ποιότητα της σχέσης που διατηρείτε με τον άλλο γονέα μετά το διαζύγιο. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά όταν αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλή και υποστηριζόμενα από ενήλικες που μπορούν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις με υγιείς τρόπους.

