Η μόλυνση για την οποία κανείς δεν μιλάει – Μία «κρυφή» πηγή υπερανθεκτικών βακτηρίων
Η μόλυνση για την οποία κανείς δεν μιλάει – Μία «κρυφή» πηγή υπερανθεκτικών βακτηρίων

Έρευνες για υπερανθεκτικά βακτήρια, που μολύνουν ποτάμια και εδάφη, αποκάλυψαν μια συχνά «κρυφή» πηγή ρύπανσης: τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής φαρμάκων

Έρευνες για βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά που βρίσκονται σε ποτάμια και έδαφος έχουν αποκαλύψει μία πηγή μόλυνσης που συχνά παραβλέπεται: Οι ίδιες οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά. Αυτές οι μονάδες διοχετεύουν απόβλητα γεμάτα υπολείμματα αντιβιοτικών και βακτήρια που επιβιώνουν σε αυτά.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Biocontaminant, μία μονάδα στην Κίνα παρουσίασε γονίδια ανθεκτικότητας στους λυματολάσπες της σε επίπεδα 100 φορές υψηλότερα από αυτά των δημοτικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

