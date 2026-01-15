Γρίπη: Άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες σε μία εβδομάδα – Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ
Γρίπη: Άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες σε μία εβδομάδα – Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ
Μεγάλη η επιβάρυνση του ΕΣΥ - Η πλειονότητα των περιστατικών που νοσηλεύονται δεν είχε κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο
Σκληραίνουν οι δείκτες που μετρούν τις σοβαρές συνέπειες της νόσησης από γρίπη και κορωνοϊό, δηλαδή οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι θάνατοι. Τα στοιχεία της εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν την υψηλή, αν και με μικρές ενδείξεις σταθεροποίησης, κυκλοφορία των ιών του αναπνευστικού συστήματος στην κοινότητα και τη μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος υγείας.
Σύμφωνα με την έκθεση, την τελευταία εβδομάδα σχεδόν 900 άνθρωποι με γρίπη ή και με επιπλοκές της χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι, ενώ δηλώθηκαν και αναδρομικά επιπλέον σοβαρά περιστατικά και θάνατοι προηγούμενων εβδομάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την έκθεση, την τελευταία εβδομάδα σχεδόν 900 άνθρωποι με γρίπη ή και με επιπλοκές της χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι, ενώ δηλώθηκαν και αναδρομικά επιπλέον σοβαρά περιστατικά και θάνατοι προηγούμενων εβδομάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα