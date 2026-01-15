Γρίπη: Άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες σε μία εβδομάδα – Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ

Σκληραίνουν οι δείκτες που μετρούν τις σοβαρές συνέπειες της νόσησηςδηλαδή οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι θάνατοι. Τα στοιχεία της εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν την υψηλή, αν και με μικρές ενδείξεις σταθεροποίησης, κυκλοφορία των ιών του αναπνευστικού συστήματος στην κοινότητα και τη μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος υγείας.Σύμφωνα με την έκθεση,χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι, ενώ δηλώθηκαν και αναδρομικά επιπλέον σοβαρά περιστατικά και θάνατοι προηγούμενων εβδομάδων.Διαβάστε περισσότερα στο