Πού κρύβεται το μυστικό της ανθρώπινης ευφυίας; Στο έντερο, απαντούν οι επιστήμονες

Το εντερικό μικροβίωμα φαίνεται ότι επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά και τον τρόπο που αναπτύσσεται, δείχνει νεότερη μελέτη