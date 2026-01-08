Πού κρύβεται το μυστικό της ανθρώπινης ευφυίας; Στο έντερο, απαντούν οι επιστήμονες
Το εντερικό μικροβίωμα φαίνεται ότι επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά και τον τρόπο που αναπτύσσεται, δείχνει νεότερη μελέτη
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Northwestern ρίχνει φως στη σχέση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της λειτουργίας του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας ότι μεταβολές στη σύσταση των μικροβίων του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νους. Όπως δήλωσε η Δρ. Katie Amato, αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογικής ανθρωπολογίας και επικεφαλής της έρευνας, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι τα μικρόβια ενδέχεται να επηρεάζουν χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά για την κατανόηση της εξέλιξης.
Η παρούσα εργασία βασίστηκε σε προηγούμενα ευρήματα της Δρ. Amato. Είχε παρατηρηθεί ότι μικρόβια από πρωτεύοντα με μεγαλύτερο εγκέφαλο (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου), όταν μεταφέρθηκαν σε ποντίκια-ξενιστές, οδήγησαν σε αυξημένη παραγωγή μεταβολικής ενέργειας στο μικροβίωμά τους. Η αυξημένη ενεργειακή διαθεσιμότητα θεωρείται προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μεγαλύτερων εγκεφάλων, οι οποίοι έχουν υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις.
