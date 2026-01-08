Τα κολλημένα στην οθόνη νήπια γίνονται έφηβοι γεμάτοι άγχος – Πώς αλλάζει το μυαλό τους
Τα κολλημένα στην οθόνη νήπια γίνονται έφηβοι γεμάτοι άγχος – Πώς αλλάζει το μυαλό τους
Νέα έρευνα παρακολουθεί πώς αλλάζει ο εγκέφαλος των νηπίων κάτω των δύο ετών που κολλούν στις οθόνες και τι αλλάζει στην ψυχοσύνθεσή τους μετά από δέκα χρόνια, στην εφηβεία
Όταν τα μικρά παιδιά περνούν υπερβολικό χρόνο μπροστά σε οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών, μπορεί να επηρεαστεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, οδηγώντας σε πιο αργή λήψη αποφάσεων και αυξημένα συμπτώματα άγχους στην εφηβεία, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Η έρευνα της Asst. Prof. Tan Ai Peng και της ομάδας της από το A*STAR Institute for Human Development and Potential και τη Σχολή Ιατρικής Yong Loo Lin του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης (NUS) που δημοσιεύτηκε στο eBioMedicine παρακολούθησε τα ίδια παιδιά για πάνω από μία δεκαετία, χρησιμοποιώντας απεικόνιση εγκεφάλου για να χαρτογραφήσει την πιθανή βιολογική πορεία από την έκθεση σε οθόνες στην παιδική ηλικία έως την ψυχική υγεία στην εφηβεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα της Asst. Prof. Tan Ai Peng και της ομάδας της από το A*STAR Institute for Human Development and Potential και τη Σχολή Ιατρικής Yong Loo Lin του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης (NUS) που δημοσιεύτηκε στο eBioMedicine παρακολούθησε τα ίδια παιδιά για πάνω από μία δεκαετία, χρησιμοποιώντας απεικόνιση εγκεφάλου για να χαρτογραφήσει την πιθανή βιολογική πορεία από την έκθεση σε οθόνες στην παιδική ηλικία έως την ψυχική υγεία στην εφηβεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα