Τα κολλημένα στην οθόνη νήπια γίνονται έφηβοι γεμάτοι άγχος – Πώς αλλάζει το μυαλό τους

Νέα έρευνα παρακολουθεί πώς αλλάζει ο εγκέφαλος των νηπίων κάτω των δύο ετών που κολλούν στις οθόνες και τι αλλάζει στην ψυχοσύνθεσή τους μετά από δέκα χρόνια, στην εφηβεία