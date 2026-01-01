Τι θα συμβεί αν πίνουμε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο κάθε μέρα – Απαντά η Λίνσει που το δοκίμασε για 2 εβδομάδες

Το ελαιόλαδο δεν έγινε ξαφνικά «υγρός χρυσός», απλώς το TikTok το «σερβίρει» τώρα σε σφηνάκι - Η νεαρή Λίνσει έπινε κάθε μέρα ένα σφηνάκι επί δύο εβδομάδες και κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στον οργανισμό της