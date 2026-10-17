Καρκίνος ήπατος: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Οι «ένοχοι» παράγοντες
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Καρκίνος ήπατος Παύλος Παπακώστας Metropolitan General

Καρκίνος ήπατος: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Οι «ένοχοι» παράγοντες

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από ηπατοκυτταρικό καρκίνο, γιατί η νόσος συχνά δεν δίνει συμπτώματα στα αρχικά στάδια και ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές; Ο κ. Παύλος Παπακώστας MD, PhD, Ογκολόγος-Παθολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General, εξηγεί

Καρκίνος ήπατος: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Οι «ένοχοι» παράγοντες
ygeiamou.gr team
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι όμως και ο μήνας κατά τον οποίο στρέφουμε την προσοχή μας σε έναν ακόμη σημαντικό και συχνά λιγότερο γνωστό καρκίνο: τον καρκίνο του ήπατος.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚ) είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος και αποτελεί τον έκτο σε συχνότητα καρκίνο και τον τρίτο σε θνησιμότητα παγκοσμίως.

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ygeiamou.gr team
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