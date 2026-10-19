Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Άλογο έπεσε σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων στην Κέρκυρα, το απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Άλογο έπεσε σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων στην Κέρκυρα, το απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ζώο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του
Σώο απεγκλωβίστηκε άλογο που έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων, στην περιοχή Αγνός του δήμου Bόρειας Κέρκυρας.
Για τη διάσωση του ζώου κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο αξιοποίησαν διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να ανασύρουν με ασφάλεια το άλογο από το πηγάδι.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ζώο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του.
Για τη διάσωση του ζώου κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο αξιοποίησαν διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να ανασύρουν με ασφάλεια το άλογο από το πηγάδι.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ζώο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του.
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