Νέο άδειασμα Τραμπ σε Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας
Νέο άδειασμα Τραμπ σε Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας
Είμαι πρόθυμος να συζητήσω με Πούτιν και Σι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και χωρίς να είναι παρών ο Ζελένσκι, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας».
Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τους προέδρους της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Κίνας Σι Τζι Πινγκ προκειμένου να συζητήσουν την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και αν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι παρών στο δωμάτιο.
«Ό,τι μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο», απάντησε. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα συνάντησης με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού του τον Νοέμβριο στην Κίνα, όπου η αποπυρηνικοποίηση θα είναι στην ατζέντα.
«Αν μπορέσουμε να κάνουμε αποπυρηνικοποίηση, θα έχω προσφέρει στον κόσμο μια πολύ, πολύ μεγάλη χάρη» πρόσθεσε ο Τραμπ.
Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι «ο Ζελένσκι λέει ότι βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας» ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο Ζελένσκι δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», ενώ πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «είναι ένας άνδρας, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τερματίσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό. Αν με άκουγε θα έκανε μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζούνε».
Επιπλέον, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια».
Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τους προέδρους της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Κίνας Σι Τζι Πινγκ προκειμένου να συζητήσουν την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και αν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι παρών στο δωμάτιο.
«Ό,τι μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο», απάντησε. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα συνάντησης με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού του τον Νοέμβριο στην Κίνα, όπου η αποπυρηνικοποίηση θα είναι στην ατζέντα.
«Αν μπορέσουμε να κάνουμε αποπυρηνικοποίηση, θα έχω προσφέρει στον κόσμο μια πολύ, πολύ μεγάλη χάρη» πρόσθεσε ο Τραμπ.
BREAKING: President Trump says he's willing to meet with Putin and Xi to discuss ending the war in Ukraine, even if Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy isn't in the room.— Fox News (@FoxNews) October 19, 2026
"Whatever I can do to end the war," Trump tells a reporter who presses him on whether Zelenskyy would… pic.twitter.com/roseTsHkEM
«Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί, χάνουν τον ανδρικό τους πληθυσμό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να το είχε τερματίσει όλο αυτό πολύ καιρό τώρα, αν με άκουσε. Και θυμάστε τι έγινε στο Οβάλ Γραφείο. Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βρει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί», ανέφερε.
R: Zelensky says you're on the wrong side of history. Trump: Zelensky doesn't know what he's talking about. I think it's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine https://t.co/3iWbQ748J6— Acyn (@Acyn) October 19, 2026
Επιπλέον, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια».
Trump on Ukraine: We've given a lot to Ukraine. They've given nothing to us. https://t.co/L9hgIx4ijR— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
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