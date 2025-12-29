Μεγάλη αύξηση εμφραγμάτων τις γιορτές – Τα επικίνδυνα συμπτώματα

Τα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται έως και 30% τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε και πώς να προστατεύσουμε την καρδιά μας