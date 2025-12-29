Μεγάλη αύξηση εμφραγμάτων τις γιορτές – Τα επικίνδυνα συμπτώματα
Μεγάλη αύξηση εμφραγμάτων τις γιορτές – Τα επικίνδυνα συμπτώματα

Τα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται έως και 30% τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε και πώς να προστατεύσουμε την καρδιά μας

Μαρία Κοτοπούλη
Φαγητό, ποτό, οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτινή διάθεση συνθέτουν το σκηνικό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος δεν είναι και τόσο… μαγική για τα Επείγοντα, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα καρδιακά περιστατικά.

Σύμφωνα με την American Medical Response, η οποία παρέχει επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή της Βαλτιμόρης και της Ουάσινγκτον, τα καρδιακά επείγοντα περιστατικά αυξάνονται κατά 30% την παραμονή των Χριστουγέννων.

