Χημειοθεραπεία στις γιορτές: Πρακτικός οδηγός βοήθειας για ογκολογικούς ασθενείς

Σαράντα ιατροί, από 29 κέντρα, που ασχολούνται καθημερινά με τον καρκίνο, δημιούργησαν ένα διαδικτυακό βιβλίο με πρακτικούς τρόπους, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των ασθενών, αυτές τις άγιες ημέρες