Χημειοθεραπεία στις γιορτές: Πρακτικός οδηγός βοήθειας για ογκολογικούς ασθενείς
Σαράντα ιατροί, από 29 κέντρα, που ασχολούνται καθημερινά με τον καρκίνο, δημιούργησαν ένα διαδικτυακό βιβλίο με πρακτικούς τρόπους, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των ασθενών, αυτές τις άγιες ημέρες
Πολλοί προσμένουν την περίοδο των εορτών, με ανυπομονησία και τη θεωρούν ως την πιο ευχάριστη στιγμή του χρόνου, για επανασύνδεσή με αγαπημένους τους ανθρώπους. Ωστόσο, αυτή η περίοδος, γεμάτη από οικογενειακή θαλπωρή, κοινωνικές εκδηλώσεις, δώρα, γεύσεις, μυρωδιές και πολλές ευχές που αναμφισβήτητα μεταφέρουν το εσωτερικό αίτημα για χαρά και αγάπη, κατά τη διάρκεια των ογκολογικών θεραπειών, μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και θλίψη, η οποία εκδηλώνεται με ένα ανάμικτο συναίσθημα άγχους και λύπης.
Σαράντα ιατροί, από 29 κέντρα, που ασχολούνται καθημερινά με τον καρκίνο, δημιούργησαν ένα διαδικτυακό οδηγό, με πρακτικούς τρόπους, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των ασθενών, αυτές τις άγιες ημέρες.
