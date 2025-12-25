Εορταστικό τραπέζι: Τι προκαλεί ένα λουκούλλειο γεύμα στον εγκέφαλο – Το επικίνδυνο σενάριο
Εορταστικό τραπέζι: Τι προκαλεί ένα λουκούλλειο γεύμα στον εγκέφαλο – Το επικίνδυνο σενάριο
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο οργανισμός και ο εγκέφαλος αντέχουν τις διατροφικές υπερβολές στο εορταστικό τραπέζι - Υπάρχει όμως ένα σενάριο που δυσκολεύει τα πράγματα
Το γιορτινό τραπέζι συχνά λειτουργεί σαν μια «άτυπη άδεια υπερβολής»: περισσότερες μερίδες, περισσότερη ζάχαρη, περισσότερο αλκοόλ, περισσότερες ώρες τσιμπολογήματος. Η ισορροπημένη διατροφή, βέβαια, αποτελεί έναν από τους βασικούς συμμάχους του εγκεφάλου στη μνήμη, στην προσοχή και στη διάθεση. Οπότε, «τι συμβαίνει στον οργανισμό, όταν καταναλώνεται ένα γεύμα που ξεπερνά -κατά πολύ -τα συνηθισμένα, όπως είναι ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο;». Το κλειδί βρίσκεται στη διάρκεια: αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, όχι πολλά. Αν γίνεται κατ’ εξακολούθηση, τότε ανιχνεύονται ουσιαστικές αλλαγές στον εγκέφαλο, πριν καν φανούν στο σώμα, εξηγούν οι ειδικοί.
Η «αλυσίδα κορεσμού»: Το σώμα ειδοποιεί τον εγκέφαλο
Καθώς η τροφή περνά από το πεπτικό, ο οργανισμός ενεργοποιεί μια αλληλουχία σημάτων που στοχεύουν στο να ενημερώσουν τον εγκέφαλο ότι η πρόσληψη επαρκεί. Ορμόνες από το έντερο, μεταβολίτες που προκύπτουν από τη διάσπαση της τροφής και σήματα ρύθμισης του σακχάρου συνεργάζονται σε ένα σύνθετο «σύστημα φρένου». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας, ώστε να διατηρηθούν ελεγχόμενα τα επίπεδα γλυκόζης.
