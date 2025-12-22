Ναρκωτικά και αλκοόλ στέλνουν τους ανήλικους στα Παίδων

Έξι 14χρονα παιδιά με οξεία δηλητηρίαση από μέθη αναζήτησαν βοήθεια το Σαββατοκύριακο - Ο κίνδυνος μεγαλώνει την περίοδο των γιορτών λένε οι ειδικοί και καλούν τους γονείς να προστατεύουν τα παιδιά τους