Ναρκωτικά και αλκοόλ στέλνουν τους ανήλικους στα Παίδων
Ναρκωτικά και αλκοόλ στέλνουν τους ανήλικους στα Παίδων

Έξι 14χρονα παιδιά με οξεία δηλητηρίαση από μέθη αναζήτησαν βοήθεια το Σαββατοκύριακο - Ο κίνδυνος μεγαλώνει την περίοδο των γιορτών λένε οι ειδικοί και καλούν τους γονείς να προστατεύουν τα παιδιά τους

ygeiamou.gr team
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής σχετικά με τους ανηλίκους, ηλικίας έως 16 χρόνων, που καταφθάνουν στα Επείγοντα μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή/και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τουλάχιστον 100 παιδιά ετησίως νοσηλεύονται στα Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών, επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και εφιστά την προσοχή των γονέων σε ό,τι αφορά τις επιλογές των παιδιών τους.

ygeiamou.gr team
