Η «βαριά» περίοδος απειλεί τις έφηβες με αναιμία και έλλειψη σιδήρου

Δυσμηνόρροια Σίδηρος Εμμηνορροϊκός κύκλος

Η μεγάλη αιμορραγία στη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως στην εφηβεία, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική έλλειψη σιδήρου - Το απλό ερωτηματολόγιο που αποκαλύπτει τον κίνδυνο

Η βαριά εμμηνόρροια είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο μεταξύ των έφηβων κοριτσιών και, σε πολλές περιπτώσεις, ευθύνεται για σημαντικές ελλείψεις σιδήρου. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας αναφέρει ότι περισσότερες από τις μισές έφηβες υποφέρουν από βαριά εμμηνόρροια, ενώ το 40% παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Οι μελετητές εξηγούν, επιπλέον, ότι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιβλέποντες σε σχολεία και υγειονομικές μονάδες να εντοπίσουν τα κορίτσια που διατρέχουν κίνδυνο πολύ πριν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One εξέτασε 394 μαθήτριες ηλικίας 15 ετών και άνω από δύο σουηδικά γυμνάσια. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτήσεις σχετικά με τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο και τις διατροφικές τους συνήθειες και έδωσαν δείγματα αίματος για τη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (Hb) και της φερριτίνης, του δείκτη των αποθεμάτων σιδήρου.

