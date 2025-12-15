Τραχανάς: Η χειμωνιάτικη σούπα γεμάτη πρωτεΐνες, σίδηρο και ασβέστιο
Τραχανάς: Η χειμωνιάτικη σούπα γεμάτη πρωτεΐνες, σίδηρο και ασβέστιο
Ξινός ή γλυκός, χοντρός ή ψιλός, διαιτητικός ή παχυντικός, νηστίσιμος ή φτιαγμένος από πολλά διαφορετικά υλικά, ο τραχανάς είναι μία από τις πιο νόστιμες και θρεπτικές επιλογές για τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Τι προσφέρει κάθε πιάτο
Ο χειμώνας έχει κάνει την εμφάνισή του για τα καλά και μαζί με αυτόν οι λοιμώξεις και τα κρυολογήματα, εξασθενώντας τον οργανισμό. Φροντίζοντας την υγεία μας, προσέχουμε παράλληλα και τη διατροφή μας, προσθέτοντας ορισμένες υπερτροφές που όλοι διαθέτουμε στα ντουλάπια της κουζίνας. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ο θησαυρός της ελληνικής κουζίνας -αν αξιοποιηθεί σωστά και συντροφεύσει τα πιάτα μας -μπορεί να μας αποφέρει διατροφικά οφέλη που χρειαζόμαστε και σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά για έναν υγιέστερο οργανισμό. Ο λόγος αυτή τη φορά για τον τραχανά.
Ο τραχανάς, το μικροσκοπικό αυτό προϊόν σαν βότσαλο, ανήκει στην κατηγορία των ζυμαρικών και είναι από τα πιο παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Φτιάχνεται είτε με σιμιγδάλι είτε με αλεύρι σίτου, ή με πλιγούρι ή με σπασμένο σιτάρι. Το γάλα ή το γιαούρτι προστίθενται στο αλεύρι για να σχηματίσουν μία πιο γλυκιά ή πιο ξινή εκδοχή του. Μαγειρεύεται ως σούπα ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με κάθε λογής υλικό, δημιουργώντας ένα νόστιμο, θρεπτικό, υγιεινό και διαιτητικό πιάτο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο τραχανάς, το μικροσκοπικό αυτό προϊόν σαν βότσαλο, ανήκει στην κατηγορία των ζυμαρικών και είναι από τα πιο παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Φτιάχνεται είτε με σιμιγδάλι είτε με αλεύρι σίτου, ή με πλιγούρι ή με σπασμένο σιτάρι. Το γάλα ή το γιαούρτι προστίθενται στο αλεύρι για να σχηματίσουν μία πιο γλυκιά ή πιο ξινή εκδοχή του. Μαγειρεύεται ως σούπα ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με κάθε λογής υλικό, δημιουργώντας ένα νόστιμο, θρεπτικό, υγιεινό και διαιτητικό πιάτο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα