Οι γονείς «νιώθουν» όταν κάτι δεν πάει καλά στην ομιλία του παιδιού – Ο ειδικός δίνει συμβουλές
Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και το αλάνθαστο ένστικτο των γονιών που αντιλαμβάνονται όταν κάτι δεν πάει καλά στην ανάπτυξη του παιδιού, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κ. Γιώργο Φούρλα Λογοθεραπευτή, Εξειδικευμένο Θεραπευτή Τραυλισμού και Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού
Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και οι ανησυχίες που εκφράζουν συχνά οι γονείς σχετικά με την ομιλία και την κατανόηση του λόγου του παιδιού, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης του ygeiamou με τον Γιώργο Φούρλα Λογοθεραπευτή, Εξειδικευμένο Θεραπευτή Τραυλισμού και Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.
Ο ειδικός εστιάζει σε συγκεκριμένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) και ο τραυλισμός, ενώ τονίζει την αξία της έγκαιρης αναγνώρισης και της λειτουργικής θεραπευτικής προσέγγισης, στην οποία οι γονείς συμμετέχουν ενεργά.
Ο κ. Φούρλας αναγνωρίζει την αξία του γονεϊκού ενστίκτου, καθώς οι γονείς συχνά «νιώθουν» όταν κάτι δεν πάει καλά με την ομιλία του παιδιού τους, και αυτό το ένστικτο αξίζει να λαμβάνεται υπόψη. Οι συνηθέστερες ανησυχίες αφορούν λέξεις που δεν ακούγονται καθαρά ή την τάση των παιδιών να απλοποιούν τη λεκτική παραγωγή, όπως π.χ. όταν λένε «νάνα» αντί «μπανάνα».
