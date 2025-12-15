Οι γονείς «νιώθουν» όταν κάτι δεν πάει καλά στην ομιλία του παιδιού – Ο ειδικός δίνει συμβουλές

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και το αλάνθαστο ένστικτο των γονιών που αντιλαμβάνονται όταν κάτι δεν πάει καλά στην ανάπτυξη του παιδιού, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κ. Γιώργο Φούρλα Λογοθεραπευτή, Εξειδικευμένο Θεραπευτή Τραυλισμού και Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού