Νέα στοιχεία για τα γλυκαντικά και το βάρος – Τι δείχνουν οι μελέτες Sweet και Sweet Tooth
YGEIAMOU.GR
Απώλεια βάρους γλυκαντικά Ζάχαρη Υποκατάστατα ζάχαρης

Νέα στοιχεία για τα γλυκαντικά και το βάρος – Τι δείχνουν οι μελέτες Sweet και Sweet Tooth

Δύο μεγάλες ευρωπαϊκές μελέτες «ρίχνουν φως» στη γλυκιά γεύση και τα γλυκαντικά - Δείτε τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας

Νέα στοιχεία για τα γλυκαντικά και το βάρος – Τι δείχνουν οι μελέτες Sweet και Sweet Tooth
ygeiamou.gr team
Νέα επιστημονικά δεδομένα που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γλυκιά γεύση και τα γλυκαντικά παρουσιάστηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Δεκεμβρίου 2025. Δύο εκτεταμένες ευρωπαϊκές μελέτες έρχονται να προσφέρουν ένα σαφέστερο πλαίσιο γύρω από τη χρήση ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών και τη σχέση μας με το γλυκό.

SWEET: Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα στη διατήρηση βάρους

Η πρώτη από αυτές, η μελέτη SWEET που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέτασε αν η χρήση ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του σωματικού βάρους μετά από δίαιτα απώλειας βάρους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης