Νέα στοιχεία για τα γλυκαντικά και το βάρος – Τι δείχνουν οι μελέτες Sweet και Sweet Tooth
Δύο μεγάλες ευρωπαϊκές μελέτες «ρίχνουν φως» στη γλυκιά γεύση και τα γλυκαντικά - Δείτε τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας
Νέα επιστημονικά δεδομένα που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γλυκιά γεύση και τα γλυκαντικά παρουσιάστηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Δεκεμβρίου 2025. Δύο εκτεταμένες ευρωπαϊκές μελέτες έρχονται να προσφέρουν ένα σαφέστερο πλαίσιο γύρω από τη χρήση ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών και τη σχέση μας με το γλυκό.
SWEET: Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα στη διατήρηση βάρους
Η πρώτη από αυτές, η μελέτη SWEET που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέτασε αν η χρήση ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του σωματικού βάρους μετά από δίαιτα απώλειας βάρους.
