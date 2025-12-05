HIV: Σε ύφεση ο ιός σε 60χρονο μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων – 7ο περιστατικό στον κόσμο

Ένας 60χρονος άνδρας από τη Γερμανία είναι ο έβδομος ασθενής στον κόσμο που πέτυχε μακροχρόνια ύφεση του ιού HIV μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές θεραπείες;