HIV: Σε ύφεση ο ιός σε 60χρονο μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων – 7ο περιστατικό στον κόσμο
HIV: Σε ύφεση ο ιός σε 60χρονο μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων – 7ο περιστατικό στον κόσμο

Ένας 60χρονος άνδρας από τη Γερμανία είναι ο έβδομος ασθενής στον κόσμο που πέτυχε μακροχρόνια ύφεση του ιού HIV μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές θεραπείες;

Μαρία Κοτοπούλη
Μια ακόμη ελπιδοφόρα περίπτωση ύφεσης του HIV έρχεται να ενισχύσει τις προσδοκίες της επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση της λοίμωξης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature.

Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα από τη Γερμανία, ο οποίος πέτυχε μακροχρόνια ύφεση του ιού μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αποτελώντας το έβδομο γνωστό περιστατικό παγκοσμίως.

Τι κάνει αυτή την περίπτωση διαφορετική

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς είχαν λάβει κύτταρα από δότες με συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη και στα δύο αντίγραφα ενός γονιδίου (CCR5 Δ32), στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δότης διέθετε μόνο ένα αντίγραφο της μετάλλαξης. Αυτό υποδηλώνει ότι η «δεξαμενή» δοτών βλαστοκυττάρων με δυνατότητα εξάλειψης του HIV μπορεί να είναι μεγαλύτερη από όσο εκτιμούσαν οι ειδικοί μέχρι σήμερα.

