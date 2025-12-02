Πώς η γενναιοδωρία «γεννά» συμπάθεια – Το φαινόμενο Ben Franklin

Νέα έρευνα δείχνει ότι η συμπάθεια δεν προηγείται πάντα της γενναιοδωρίας – σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργεί. Το φαινόμενο Ben Franklin εξηγεί γιατί αρχίζουμε να συμπαθούμε εκείνους που έχουμε ήδη βοηθήσει