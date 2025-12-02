Πώς η γενναιοδωρία «γεννά» συμπάθεια – Το φαινόμενο Ben Franklin
Νέα έρευνα δείχνει ότι η συμπάθεια δεν προηγείται πάντα της γενναιοδωρίας – σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργεί. Το φαινόμενο Ben Franklin εξηγεί γιατί αρχίζουμε να συμπαθούμε εκείνους που έχουμε ήδη βοηθήσει
Συνήθως θεωρούμε ότι η ζεστασιά και η συμπάθεια προς κάποιον προηγούνται της γενναιοδωρίας, ότι πρώτα νιώθουμε θετικά για ένα άτομο και μετά επιλέγουμε να το βοηθήσουμε. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν και αντίστροφα. Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Ben Franklin effect»: Όταν κάποιος κάνει σ’ έναν άλλον μία χάρη, καταλήγει να τον συμπαθεί περισσότερο, ακόμη κι αν προηγουμένως ένιωθε ουδέτερα.
Το φαινόμενο πήρε το όνομά του από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος είχε περιγράψει πώς χρησιμοποιούσε μικρά αιτήματα για να αμβλύνει την εχθρικότητα πολιτικών αντιπάλων του. Σε μία χαρακτηριστική ιστορία, ζήτησε από έναν αντίπαλο να του δανείσει ένα σπάνιο βιβλίο. Ο άνδρας το έκανε κι από εκείνο το σημείο έγινε εμφανώς φιλικότερος προς τον Φραγκλίνο, αναζητώντας την παρέα και τη συνεργασία του.
