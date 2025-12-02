Πώς η γενναιοδωρία «γεννά» συμπάθεια – Το φαινόμενο Ben Franklin
YGEIAMOU.GR
Βοήθεια Γενναιοδωρία Προσφορά Συμπάθεια

Πώς η γενναιοδωρία «γεννά» συμπάθεια – Το φαινόμενο Ben Franklin

Νέα έρευνα δείχνει ότι η συμπάθεια δεν προηγείται πάντα της γενναιοδωρίας – σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργεί. Το φαινόμενο Ben Franklin εξηγεί γιατί αρχίζουμε να συμπαθούμε εκείνους που έχουμε ήδη βοηθήσει

Πώς η γενναιοδωρία «γεννά» συμπάθεια – Το φαινόμενο Ben Franklin
ygeiamou.gr team
Συνήθως θεωρούμε ότι η ζεστασιά και η συμπάθεια προς κάποιον προηγούνται της γενναιοδωρίας, ότι πρώτα νιώθουμε θετικά για ένα άτομο και μετά επιλέγουμε να το βοηθήσουμε. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν και αντίστροφα. Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Ben Franklin effect»: Όταν κάποιος κάνει σ’ έναν άλλον μία χάρη, καταλήγει να τον συμπαθεί περισσότερο, ακόμη κι αν προηγουμένως ένιωθε ουδέτερα.

Το φαινόμενο πήρε το όνομά του από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος είχε περιγράψει πώς χρησιμοποιούσε μικρά αιτήματα για να αμβλύνει την εχθρικότητα πολιτικών αντιπάλων του. Σε μία χαρακτηριστική ιστορία, ζήτησε από έναν αντίπαλο να του δανείσει ένα σπάνιο βιβλίο. Ο άνδρας το έκανε κι από εκείνο το σημείο έγινε εμφανώς φιλικότερος προς τον Φραγκλίνο, αναζητώντας την παρέα και τη συνεργασία του.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης