Οδήγηση: Γιατί θυμώνουμε στο τιμόνι και πώς μπορούμε να προλάβουμε την «οδική οργή» – Ένας ψυχίατρος εξηγεί

Τι προκαλεί την οδική οργή και πώς συνδέεται με την επιθετική οδήγηση; Ο κύριος Χρίστος Χ. Λιάπης, Eπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ., Αναπλ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΠΑΕ αναλύει τα αίτια, τους κινδύνους και τις στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης