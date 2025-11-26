Οδήγηση: Γιατί θυμώνουμε στο τιμόνι και πώς μπορούμε να προλάβουμε την «οδική οργή» – Ένας ψυχίατρος εξηγεί
Τι προκαλεί την οδική οργή και πώς συνδέεται με την επιθετική οδήγηση; Ο κύριος Χρίστος Χ. Λιάπης, Eπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ., Αναπλ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΠΑΕ αναλύει τα αίτια, τους κινδύνους και τις στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης
H «οδική οργή» (road rage) ή αλλιώς ο «θυμός στην οδήγηση» (driving anger) αναφέρεται σε εχθρικές συμπεριφορές προς άλλους χρήστες του δρόμου, καθώς πρόκειται για έντονο και συμπεριφορικώς δυσπροσαρμοστικό θυμό ο οποίος προκαλείται από σχετιζόμενα με την οδήγηση ερεθίσματα. Παρουσιάζει σημαντική αλληλοεπικάλυψη με τη λεγόμενη «επιθετική οδήγηση» (aggressive driving), με την τελευταία είτε να προκαλείται από οργή είτε να εκλύεται χωρίς την άμεση πρόθεση του οδηγού να προκαλέσει βλάβη, αλλά με σύνεργες ή συντελεστικές στην επιθετικότητα οδηγικές συμπεριφορές, όπως η παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών, τα επικίνδυνα προσπεράσματα ή η υπερβολική ταχύτητα.
Θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν είναι η εξωτερική συνθήκη που προκαλεί την «οδική οργή», αλλά ο τρόπος με τον οποίον το άτομο προσλαμβάνει την εκάστοτε συνθήκη, με κύριο χαρακτηριστικό την «εχθρική ετοιμότητα» (hostile anticipation), δηλαδή την υπερεπαγρύπνηση ενός «θυμωμένου» ατόμου για την ανίχνευση στοιχείων εχθρικής πρόθεσης στους άλλους ανθρώπους-οδηγούς, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερμετάφραση των εξωτερικών ερεθισμάτων (που εν προκειμένω προέρχονται από άλλους οδηγούς) με όρους απειλής-ασέβειας.
