Με πονοκέφαλο ο 1 στους 3 – Ποιοι «κουβαλούν» το βαρύτερο φορτίο
Η κεφαλαλγία αποτελεί την 6η αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το βαρύ φορτίο της πάθησης στη δημόσια υγεία - Οι ειδικοί αναλύουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η παγκόσμια πρόκληση
Πόσο συχνά ακούμε κάποιον να παραπονιέται ότι έχει πονοκέφαλο; Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Neurology, η κεφαλαλγία είναι μια κοινή ενόχληση για σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως – δηλαδή, σχεδόν 1 στους 3 υποφέρει από τακτικούς πονοκεφάλους.
Οι γυναίκες «κουβαλούν» το μεγαλύτερο φορτίο
Η μελέτη επισημαίνει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε ό,τι έχει σχέση με τους πονοκεφάλους. «Οι γυναίκες υποφέρουν από σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αναπηρίας που σχετίζεται με πονοκεφάλους, επειδή έχουν πονοκεφάλους πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τους άνδρες», δήλωσε η Yvonne Xu, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. «Η αναγνώριση αυτής της διαφοράς είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του τρόπου πρόληψης και διαχείρισης του πονοκεφάλου», συμπλήρωσε.
