Με πονοκέφαλο ο 1 στους 3 – Ποιοι «κουβαλούν» το βαρύτερο φορτίο

Η κεφαλαλγία αποτελεί την 6η αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το βαρύ φορτίο της πάθησης στη δημόσια υγεία - Οι ειδικοί αναλύουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η παγκόσμια πρόκληση