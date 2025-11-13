Τρέξατε στον Μαραθώνιο; Top συμβουλές αποκατάστασης από έναν γιατρό Μαραθωνοδρόμο
O Δημήτριος Δόβρης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Metropolitan Hospital, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαραθωνοδρόμος, αναλύει τα σωστά βήματα ενυδάτωσης, κινητοποίησης, διατροφής και ψυχολογικής επαναφοράς για μια πλήρη αποκατάσταση των δρομέων του Μαραθωνίου
Ο Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί το δρομικό γεγονός της χρονιάς τόσο για το αυξανόμενο δρομικό κίνημα της Ελλάδος, όσο και για την παγκόσμια κοινότητα, λόγω του συμβολικού χαρακτήρα του, αλλά και εξ αιτίας του ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζει.
Δεν είναι απλώς ένας αγώνας αντοχής. Η ένταση και η προσπάθεια που προϋποθέτει ξεπερνούν τα όρια της φυσικής κατάστασης του μέσου δρομέα. Αυτοί που ξέρουν, λένε ότι ο πραγματικός μαραθώνιος ξεκινά στο 30o χιλιόμετρο περίπου στο ύψος της Κατεχάκη. Μετά από 30 χιλιόμετρα τρέξιμο, το σώμα έχει εξαντλήσει τα περισσότερα ενεργειακά του αποθέματα, ιδίως το γλυκογόνο, και οι μύες παράγουν γαλακτικό οξύ, οδηγώντας σε εξαντλητική κόπωση. Είναι τότε που αναλαμβάνει η ψυχική αντοχή τα ηνία για να διεκπεραιώσει ο δρομέας τον αγώνα.
