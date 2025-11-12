Πολλαπλό μυέλωμα: Εγκρίθηκε θεραπεία που φρενάρει την εξέλιξη της νόσου
Πολλαπλό μυέλωμα: Εγκρίθηκε θεραπεία που φρενάρει την εξέλιξη της νόσου

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εγκρίνει για πρώτη φορά θεραπεία για ασθενείς με ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα υψηλού κινδύνου για εξέλιξη σε συμπτωματική νόσο

ygeiamou.gr team
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά τη χρήση του daratumumab σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ασυμπτωματικό (smoldering) πολλαπλούν μυέλωμα, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική επιλογή σε μια φάση της νόσου όπου μέχρι σήμερα η καθιερωμένη πρακτική ήταν η απλή παρακολούθηση.

Πρόκειται για μια έγκριση-ορόσημο και ακολουθεί την αντίστοιχη έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), καθώς δίνει τη δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης σε ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο που όμως κινδυνεύουν να εξελιχθεί σύντομα σε ενεργό πολλαπλούν μυέλωμα, πριν εμφανιστούν βλάβες στα όργανα.

ygeiamou.gr team
