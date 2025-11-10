Σώζεται μια σχέση που αργοπεθαίνει; 6 λάθη που έκανε η προσφάτως χωρισμένη Κέιτι Πέρι

Tο ραγισμένο γυαλί μπορεί να ξανακολλήσει με τη σωστή καθοδήγηση, για να μην φτάσει η σχέση στον χωρισμό, όπως στην περίπτωση του Ορλάντο Μπλούμ και της Κέιτι Πέρι. Tι δεν προσπάθησε το ζευγάρι;