Σώζεται μια σχέση που αργοπεθαίνει; 6 λάθη που έκανε η προσφάτως χωρισμένη Κέιτι Πέρι
Σώζεται μια σχέση που αργοπεθαίνει; 6 λάθη που έκανε η προσφάτως χωρισμένη Κέιτι Πέρι
Tο ραγισμένο γυαλί μπορεί να ξανακολλήσει με τη σωστή καθοδήγηση, για να μην φτάσει η σχέση στον χωρισμό, όπως στην περίπτωση του Ορλάντο Μπλούμ και της Κέιτι Πέρι. Tι δεν προσπάθησε το ζευγάρι;
Mετά τη Lily Alen, και η Katy Perry (φαίνεται) να αφιερώνει ένα τραγούδι στον πρώην της, Orlando Bloom, χωρίς να τον κατονομάζει παρόλα αυτά. Το εν λόγω τραγούδι με τίτλο «Bandaids» είναι γεμάτο υπονοούμενα, το ίδιο και το βίντεο κλιπ.
Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στην προσπάθεια της τραγουδίστριας να σώσει μια σχέση που πεθαίνει. «Ορκίζομαι στον Θεό, υποσχέθηκα ότι προσπάθησα / Δεν άφησα καμία πέτρα αναποδογυρισμένη/ Δεν είναι αυτό που έκανες / Είναι αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν» τραγουδάει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στην προσπάθεια της τραγουδίστριας να σώσει μια σχέση που πεθαίνει. «Ορκίζομαι στον Θεό, υποσχέθηκα ότι προσπάθησα / Δεν άφησα καμία πέτρα αναποδογυρισμένη/ Δεν είναι αυτό που έκανες / Είναι αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν» τραγουδάει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα