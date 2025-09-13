7 σημάδια που μαρτυρούν ότι το παιδί είναι κακομαθημένο – Τι να κάνετε
7 σημάδια που μαρτυρούν ότι το παιδί είναι κακομαθημένο – Τι να κάνετε

Τα παιδιά δεν γεννιούνται κακομαθημένα, θυμίζουν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από το παράδειγμα των γονεών και όσα τους μαθαίνουν

Βίκυ Βενιού


Παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στις ανέσεις, στα σύγχρονα μέσα, με τη μέγιστη δυνατή βοήθεια… αυτή είναι συχνά η εικόνα που έχουν οι σημερινοί γονείς για τα παιδιά τους, θεωρώντας μάλιστα ότι οι ίδιοι μεγάλωσαν σε μια εποχή με πολύ λιγότερα αγαθά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τους μισούς γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι πιο κακομαθημένα σε σχέση με την εποχή που μεγάλωσαν οι ίδιοι.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται κακομαθημένα, αλλά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται έτσι με βάση τον τρόπο που μεγαλώνουν. Ένα παιδί που έχει συνηθίσει να παίρνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, μπορεί να εμφανίζει μια σειρά από χαρακτηριστικά που δείχνουν πως έχει μάθει να βάζει τις δικές του ανάγκες πάνω από των άλλων.

