Ασφαλιστήριο: Ποιες καλύψεις προβλέπει σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό
Ασφαλιστήριο: Ποιες καλύψεις προβλέπει σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό
Μάθετε πώς λειτουργεί η ασφάλιση υγείας σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό και πώς θα προστατευθείτε από κάθε απρόοπτο
Ένα ατύχημα στο εξωτερικό για έναν κάτοχο ασφαλιστικού προγράμματος υγείας δεν είναι ποτέ μια απλή υπόθεση. Η κάλυψη μπορεί να έχει «γκρίζα» σημεία, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και τις πολιτικές της σχετικά με το εξωτερικό.
Αρχικά, αξίζει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν προγράμματα υγείας που καλύπτουν αποκλειστικά ό,τι συμβαίνει εντός ελληνικού εδάφους, χωρίς καμία κάλυψη στο εξωτερικό. Ωστόσο, ορισμένες ασφαλιστικές παρέχουν προστασία και εκτός Ελλάδας. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, συχνά η κάλυψη αφορά μόνο νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αρχικά, αξίζει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν προγράμματα υγείας που καλύπτουν αποκλειστικά ό,τι συμβαίνει εντός ελληνικού εδάφους, χωρίς καμία κάλυψη στο εξωτερικό. Ωστόσο, ορισμένες ασφαλιστικές παρέχουν προστασία και εκτός Ελλάδας. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, συχνά η κάλυψη αφορά μόνο νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα