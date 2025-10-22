Τρέξιμο: Το φυσικό συμπλήρωμα που απογειώνει τις επιδόσεις
Τρέξιμο: Το φυσικό συμπλήρωμα που απογειώνει τις επιδόσεις

Ένα σχετικά παραγνωρισμένο φυσικό συμπλήρωμα φαίνεται πως μπορεί να χαρίσει στους δρομείς αξιοσημείωτη ώθηση στην απόδοσή τους, βοηθώντας τους να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Όλοι όσοι προπονούνται συστηματικά -και ιδίως οι αθλητές -αναζητούν συνεχώς τρόπους για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να ξεπεράσουν τα όριά τους. Η σωστή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος και η συνέπεια στην προπόνηση αποτελούν τη βάση κάθε προγράμματος βελτίωσης.

Ωστόσο, στο πεδίο της (αθλητικής) διατροφής, νέα ευρήματα δείχνουν πως ορισμένα φυσικά συμπληρώματα μπορούν να προσφέρουν εκείνο το «κάτι παραπάνω». Μία πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Chichester, που δημοσιεύθηκε στο Nutrients, φέρνει στο προσκήνιο έναν λιγότερο γνωστό «σύμμαχο»: το εκχύλισμα μαύρου φραγκοστάφυλου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η λήψη του συμπληρώματος οδήγησε σε μετρήσιμη βελτίωση της απόδοσης δρομέων, με μέση αύξηση 7,9% στη συνολική απόσταση που κάλυψαν και μέγιστη ατομική βελτίωση έως 28% στο τεστ τρεξίματος υψηλής έντασης.

