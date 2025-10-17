Εμβόλια: Ενημερωτικό δελτίο από τον ΕΟΔΥ κατά των fake news – Πότε ξεκινά στα social media
Ειδική υπηρεσία εντοπισμού και κατάρριψης των fake news στην υγεία δημιουργεί το υπουργείο Υγείας, με τον ΕΟΔΥ σε στρατηγικό ρόλο στην ενημέρωση και στα social media

Επιχείρηση «κατάρριψης» μύθων για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς ετοιμάζονται να διεξαγάγουν το υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Με «όπλα» τους την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και τα ισχυρά τεχνολογικά εργαλεία σχεδιάζουν πως θα στοχεύσουν καίρια και αποτελεσματικά τα ψέματα και τους μύθους για τα εμβόλια στο Διαδίκτυο.

Το στρατηγείο της σαρωτικής επιχείρησης που δρομολογείται θα είναι στον ΕΟΔΥ. Το ικανό επιστημονικό δυναμικό του Οργανισμού έχει κάνει ήδη σημαντική προεργασία, εντοπίζοντας με τη βοήθεια αλγορίθμων κραυγαλέες περιπτώσεις παραπληροφόρησης και ψευδούς περιεχομένου σχετικά με τις παρενέργειες του εμβολίου για τον κορωνοϊό. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς υγειονομικούς φορείς που επίσης έχουν εστιάσει στη διαδικτυακή εξάπλωση fake news για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό.

