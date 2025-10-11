Τι είναι το ABUS, το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα που συνιστάται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς
Τι είναι το ABUS, το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα που συνιστάται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς
Μία στις οκτώ γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της. Όμως, η έγκαιρη ανίχνευση και οι σύγχρονες διαγνωστικές τεχνολογίες αυξάνουν θεαματικά την επιβίωση και αλλάζουν τη μορφή της νόσου, εξηγεί ο κ. Γεώργιος Π. Ζαχαρόπουλος, Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ
Στις κοινωνίες που ακολουθούν τον λεγόμενο «Δυτικό Τρόπο» ζωής ο Καρκίνος του Μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες και η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από νεοπλασίες.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ/WHO), στο σύνολο των νεοεμφανιζόμενων καρκίνων, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το 11,6% και στο σύνολο των θανάτων από καρκίνο το 6,6%.
