Νέο Webinar: Φυσιολογία του Στρες, Μυοσκελετική Ανθεκτικότητα και Μακροχρόνια Υγεία
Η OsteoStrong με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί και πραγματοποιεί μια κλειστή επιστημονική διαδικτυακή συνάντηση αφιερωμένη στη φυσιολογία του στρες, τη μυοσκελετική ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια υγεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας γύρω από τους βιολογικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής.
Η OsteoStrong πιστεύει βαθιά ότι η γνώση αποτελεί θεμέλιο της πρόληψης. Σε μια εποχή όπου το χρόνιο στρες και οι επιπτώσεις του στο σώμα συχνά υποτιμώνται, η ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μέσα από τέτοιες δράσεις, επιδιώκεται η γεφύρωση της σύγχρονης βιολογίας με την κλινική πράξη και την καθημερινή υγεία.
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: Φυσιολογία του στρες, Μυοσκελετική ανθεκτικότητα και Μακροχρόνια υγεία
ONLINE: Μέσω Zoom
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/5
ΩΡΑ: 19:00
ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ
Λίγα λόγια για τους εισηγητές
• Δρ. Γεώργιος Π. Χρούσος, MD, FAAP, MACP, MACE, MD(Hon)
Είναι Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος της Έδρας UNESCO στην Εφηβική Υγεία και Ιατρική, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Πρόσφατα ίδρυσε, με άλλους εκλεκτούς επιστήμονες, το ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας, του οποίου ανέλαβε πρόεδρος.
Έχει πραγματοποιήσει έρευνες που έχουν διαφωτίσει τις δράσεις του στρες στον οργανισμό στο συμπεριφορικό, νευροενδοκρινικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Παράλληλα, έχει κάνει πρωτοποριακή έρευνα στην ανάπτυξη του ανθρώπου, ειδικά στην ενήβωση και την εφηβεία.
Στην καριέρα του έχει λάβει πολυάριθμα διεθνή βραβεία για το έργο του, όπως το Βραβείο Μποδοσάκη, το ύψιστο βραβείο της US Endocrine Society Fred Conrad Koch Award, καθώς και το Transatlantic Alliance Award των US Endocrine Society και European Society of Endocrinology.
Είναι εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Academia Europaea, της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής (US National Academy of Medicine) και της Ακαδημίας Αθηνών. Σύμφωνα με το Institute of Scientific Information, είναι ένας από τους πλέον αναφερόμενους επιστήμονες στον κόσμο. Όχι μόνο στην Κλινική Ιατρική, αλλά στη Βιολογία και στη Βιοχημεία. Είναι δε, ο πλέον αναφερόμενος κλινικός παιδίατρος ή ενδοκρινολόγος παγκοσμίως.
• Δρ. Απόστολος Κόντζιας, Co-Founder, HealthScaled
Είναι συνιδρυτής της Healthscaled, όπου συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πολυεπιστημονικού μοντέλου πρόληψης και βελτιστοποίησης της υγείας. Από το 2021 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Global Clinical Research Medical Director στην Amgen, με αντικείμενο την κλινική έρευνα σε φλεγμονώδη και σπάνια νοσήματα.
Προηγουμένως διετέλεσε Associate Professor of Medicine (Rheumatology) στο Stony Brook University (2018–2021), όπου ήταν και Fellowship Director στη Ρευματολογία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη πολυεπιστημονικών κλινικών. Την περίοδο 2013–2018 εργάστηκε στο Cleveland Clinic και στο Case Western Reserve University ως Διευθυντής του Κέντρου Αυτοφλεγμονωδών Νοσημάτων και Assistant Professor of Medicine.
Ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στη Ρευματολογία στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH/NIAMS) (2010–2013) και την ειδικότητα Παθολογίας στο Weill Cornell της Νέας Υόρκης (2007–2010), ενώ είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (M.D., 2004). Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στα αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα, με εκτενή εμπειρία στη διάγνωση και διαχείριση σύνθετων και συχνά αδιάγνωστων περιστατικών, και συγγραφέας περισσότερων από 60 επιστημονικών δημοσιεύσεων.
• Δρ. Samone Zarabi, M.D, M.I.A., DipIBLM, CEO HealthScaled International
Είναι ιδρύτρια και CEO της HealthScaled International, μιας πλατφόρμας που προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για μακροζωία, μεταβολική υγεία και συνολική ευεξία. Με ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Columbia University και την Cleveland Clinic, συνδυάζει την κλινική ιατρική με τη συμπεριφορική επιστήμη και τη δημόσια υγεία. Είναι δημιουργός της μεθόδου L.I.F.E.™ και του framework Right TIMME™, ενώ δίνει διεθνώς διαλέξεις μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε πρακτικές, εφαρμόσιμες λύσεις για υγεία και απόδοση.
Τι θα συζητηθεί:
Στον σύγχρονο κόσμο, το στρες αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας. Ωστόσο, πίσω από αυτή την «κανονικότητα» κρύβεται μια βαθιά βιολογική διεργασία, η οποία επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και, σε βάθος χρόνου, καθορίζει τη μυοσκελετική υγεία και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
Το στρες δεν είναι απλώς μια ψυχολογική εμπειρία. Είναι ένας εξελικτικά διαμορφωμένος μηχανισμός επιβίωσης, που κινητοποιεί τον οργανισμό να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις και απειλές. Στον πυρήνα αυτής της απόκρισης βρίσκεται ένας εξαιρετικά πολύπλοκος βιολογικός μηχανισμός, ο υποθαλαμο-υποφυσιο-επινεφριδιακός άξονας (HPA axis), ο οποίος ρυθμίζει την έκκριση ορμονών, με κυρίαρχη την κορτιζόλη.
Όπως έχει αναδείξει το έργο του Γεώργιος Π. Χρούσος, η κορτιζόλη δεν είναι «κακή» ορμόνη. Αντιθέτως, είναι απαραίτητη για την επιβίωση: ρυθμίζει την ενέργεια, την ανοσολογική απόκριση, τον μεταβολισμό και την προσαρμογή του οργανισμού στις προκλήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη του στρες, αλλά η χρονιότητά του.
Όταν το στρες γίνεται χρόνιο
Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ενεργοποίηση του στρες είναι παροδική. Ο οργανισμός ενεργοποιείται, ανταποκρίνεται και επανέρχεται σε ισορροπία. Όταν όμως το στρες γίνεται χρόνιο:
• η κορτιζόλη παραμένει αυξημένη ή δυσρυθμισμένη
• διαταράσσεται η επικοινωνία μεταξύ νευρικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος
• εγκαθίσταται χαμηλού βαθμού φλεγμονή
• ενισχύονται καταβολικές διεργασίες
Αυτή η κατάσταση δεν είναι άμεσα ορατή, αλλά έχει βαθιές επιπτώσεις στη λειτουργία του σώματος.
Η επίδραση στη μυοσκελετική υγεία
Ο μυοσκελετικός ιστός, οστά, μύες, τένοντες, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις ορμονικές και μεταβολικές αλλαγές που προκαλεί το χρόνιο στρες.
Συγκεκριμένα:
• Οστική υγεία: Η αυξημένη κορτιζόλη αναστέλλει τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και ενισχύει την οστική απορρόφηση.
• Μυϊκή μάζα: Προάγεται ο καταβολισμός των μυϊκών πρωτεϊνών, οδηγώντας σε απώλεια δύναμης και λειτουργικότητας.
• Αποκατάσταση: Η ικανότητα του οργανισμού να επουλώνει και να προσαρμόζεται μειώνεται σημαντικά.
Το σώμα, σταδιακά, μεταβαίνει από μια κατάσταση ανάπτυξης και προσαρμογής σε μια κατάσταση φθοράς.
Μυοσκελετική ανθεκτικότητα: το κλειδί της λειτουργικότητας
Η μυοσκελετική ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο την απουσία τραυματισμών ή παθήσεων. Είναι η ικανότητα του οργανισμού να:
• αντέχει φορτία
• προσαρμόζεται
• ανακάμπτει
• διατηρεί δύναμη και σταθερότητα
Το χρόνιο στρες υπονομεύει αυτές τις βασικές λειτουργίες, μειώνοντας την ικανότητα του σώματος να ανταποκρίνεται ακόμη και σε καθημερινές απαιτήσεις.
Μακροχρόνια υγεία: μια δυναμική ισορροπία
Η μακροχρόνια υγεία δεν είναι απλώς η απουσία νόσου. Είναι η διατήρηση της ενέργειας, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας.
Η δυσρύθμιση του στρες:
• επιταχύνει τη βιολογική γήρανση
• συμβάλλει σε σαρκοπενία και οστική απώλεια
• επηρεάζει τον ύπνο και την αποκατάσταση
• δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο κόπωσης και μειωμένης δραστηριότητας
Οι επιπτώσεις αυτές είναι σωρευτικές και συχνά υποεκτιμώνται στην καθημερινή κλινική πράξη
Προς ένα νέο μοντέλο υγείας
Η κατανόηση της φυσιολογίας του στρες οδηγεί σε μια ουσιαστική μετατόπιση:
από τη διαχείριση της νόσου, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
Αυτό σημαίνει:
• υποστήριξη της νευροενδοκρινικής ισορροπίας
• στοχευμένη ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος
• έμφαση στην αποκατάσταση και τον ύπνο
• συντονισμένη, ολιστική φροντίδα
Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως αυτές της OsteoStrong αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης.
Η φυσιολογία του στρες αποτελεί έναν θεμελιώδη παράγοντα που επηρεάζει τη συνολική υγεία.
Η κατανόησή της δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που βλέπουμε τις ασθένειες, αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη ζωή, την πρόληψη και τη μακροχρόνια ευεξία.
Γιατί τελικά, η πραγματική υγεία δεν είναι απλώς να ζούμε περισσότερο, αλλά να διατηρούμε τη δύναμη, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα σε κάθε στάδιο της ζωής.
Στην OsteoStrong υπηρετούμε ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία και γι’ αυτό αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί και περήφανοι που φιλοξενούμε αυτούς τους διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι μέσα από το webinar θα μοιραστούν μαζί μας πολύτιμες γνώσεις.
Η OsteoStrong® έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.osteostrong.gr
