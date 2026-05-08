Μυωπία: Η «μαγική» σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της, τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια απλή, αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα της όρασης

Βίκυ Βενιού
Μια μόνο σταγόνα οφθαλμικού διαλύματος χαμηλής δόσης μπορεί να προσφέρει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στη διαχείριση της μυωπίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χιούστον. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και ελάχιστες δόσεις ατροπίνης θα μπορούσαν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οφθαλμό που διαρκούν έως και 24 ώρες – χωρίς να προκαλούν δομικές αλλαγές.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Eye and Vision, διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της δρ. Lisa Ostrin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Barsha Lal. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης (που κυμαίνεται από 0,01% έως 0,1%) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν βραχυπρόθεσμες δομικές αλλαγές στο μάτι. Η μόνη αξιοσημείωτη επίδραση ήταν μια προσωρινή αλλαγή στη ροή του αίματος εντός του αμφιβληστροειδούς.

Πώς δρα η ατροπίνη;


Η ατροπίνη σε χαμηλή δόση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας στα παιδιά. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της στις εσωτερικές δομές του ματιού δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους ενήλικες.

Για να διερευνήσει αυτό το ζήτημα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε διάφορους βασικούς δείκτες, όπως:

Το μήκος του ματιού (που συνδέεται με την εξέλιξη της μυωπίας)
Το πάχος του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς
Την ροή του αίματος στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ η ατροπίνη δεν αλλοίωσε το μήκος του ματιού ή το πάχος των ιστών σε διάστημα 24 ωρών, επηρέασε προσωρινά τη ροή του αίματος στον αμφιβληστροειδή. «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ατροπίνη προκαλεί λειτουργικές και αγγειακές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζει τη δομή του ματιού», εξήγησε η δρ. Ostrin.

Στη μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης, διπλά τυφλής δοκιμής. Κάθε συμμετέχων έλαβε είτε εικονικό φάρμακο, είτε σταγόνες ατροπίνης σε ξεχωριστές συνεδρίες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στο μάτι μία ώρα και 24 ώρες μετά τη χορήγηση. Αυτή η ελεγχόμενη προσέγγιση επέτρεψε στους επιστήμονες να απομονώσουν τις βραχυπρόθεσμες φυσιολογικές επιδράσεις του φαρμάκου με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη εργασία του David Berntsen, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, ο οποίος ηγείται κλινικών δοκιμών που διερευνούν τη χρήση ατροπίνης σε παιδιά για την καθυστέρηση της εμφάνισης μυωπίας.

Προηγούμενες μελέτες της δρ. Ostrin έδειξαν, επίσης, ότι ακόμη και μία μόνο σταγόνα ατροπίνης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης σε νεαρούς ενήλικες, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι το φάρμακο έχει ταχεία, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Προς μια πιο εξατομικευμένη οφθαλμολογική φροντίδα


Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει τη δυναμική της ατροπίνης ως ενός ακριβούς, χαμηλού κινδύνου εργαλείου για τη διαχείριση της μυωπίας. Συνδέοντας τις μετρήσιμες αλλαγές στο μάτι με την οπτική εμπειρία των ασθενών, οι επιστήμονες αποκτούν μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της θεραπείας.

Αν και επικεντρώθηκε στις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, η μελέτη ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ατροπίνη σε χαμηλή δόση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά τόσο σε κλινικό, όσο και σε καθημερινό περιβάλλον. Καθώς η μυωπία συνεχίζει να επηρεάζει ένα αυξανόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, απλές παρεμβάσεις όπως η χορήγηση μιας σταγόνας στα μάτια μία φορά την ημέρα ενδέχεται να καταστούν σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης φροντίδας της όρασης.

«Η εν λόγω έρευνα μας βοηθά να προχωρήσουμε προς πιο εξατομικευμένες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στη διαχείριση της μυωπίας», κατέληξε η δρ. Ostrin.

Πηγή: ygeiamou.gr
