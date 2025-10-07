Στοιχεία – σοκ: 1 στα 10 παιδιά καπνίζει – Για ένα «νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13-15 ετών υιοθετούν διαφορετικές μορφές καπνίσματος, με τον ΠΟΥ να κάνει λόγο για ένα «νέο κύμα εθισμού» στη νικοτίνη, απευθύνοντας επείγουσα έκκληση για δράση