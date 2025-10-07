Στοιχεία – σοκ: 1 στα 10 παιδιά καπνίζει – Για ένα «νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη» προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Στοιχεία – σοκ: 1 στα 10 παιδιά καπνίζει – Για ένα «νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη» προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13-15 ετών υιοθετούν διαφορετικές μορφές καπνίσματος, με τον ΠΟΥ να κάνει λόγο για ένα «νέο κύμα εθισμού» στη νικοτίνη, απευθύνοντας επείγουσα έκκληση για δράση
Για ένα «νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη» κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σημαίνοντας συναγερμό σχετικά με την ανησυχητικά ευρεία χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου από παιδιά ηλικίας 13-15 ετών. Σύμφωνα με την πρόσφατη, παγκόσμια έκθεση του Οργανισμού, τα παιδιά είναι κατά μέσο όρο 9 φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σύγκριση με τους ενήλικες.
Ο ΠΟΥ επικρίνει τη βιομηχανία καπνού για την προώθηση των ηλεκτρονικών προϊόντων καπνού με το επιχείρημα ότι αποτελούν «ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι στοχεύει τους νέους και προωθεί την πρόωρη εξάρτηση από τη νικοτίνη.
