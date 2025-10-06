Οι διαταραχές του ύπνου απειλούν τον εγκέφαλό μας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη του ΕΚΠΑ
Άνοια Διαταραχές Ύπνου Νόσος Αλτσχάιμερ

Οι διαταραχές του ύπνου απειλούν τον εγκέφαλό μας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη του ΕΚΠΑ

Η έρευνα αποκαλύπτει πώς η ποιότητα ύπνου μπορεί να σχετίζεται με την εγκεφαλική ηλικία - Οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία

Μία μεγάλης κλίμακας μελέτη με πάνω από 27.000 ενήλικες, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο EBioMedicine (Lancet group), έδειξε ότι οι κακές συνήθειες ύπνου συνδέονται με επιταχυνόμενη γήρανση του εγκεφάλου, με τη φλεγμονή να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ανθυγιεινές συνήθειες ύπνου παρουσίαζαν εγκεφαλική γήρανση έως και ενός έτους σε σύγκριση με τη βιολογική τους ηλικία.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και η Σόνια Μαραβελάκη (Βιολόγος) αναφέρουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν τις ενδείξεις ότι οι διαταραχές ύπνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας και άλλων νευρολογικών παθήσεων αργότερα στη ζωή.

