Αναφυλακτικό σοκ μετά από λήψη αντιβιοτικού – Μάθετε τα πάντα για τη φαρμακευτική αλλεργία

Ερωτήματα έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου μιας 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία κατέληξε μετά από αναφυλακτικό σοκ που έπαθε κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού - Τι λένε οι ειδικοί της Mayo Clinic για τις αλλεργίες σε φάρμακα