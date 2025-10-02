Αναφυλακτικό σοκ μετά από λήψη αντιβιοτικού – Μάθετε τα πάντα για τη φαρμακευτική αλλεργία
Ερωτήματα έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου μιας 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία κατέληξε μετά από αναφυλακτικό σοκ που έπαθε κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού - Τι λένε οι ειδικοί της Mayo Clinic για τις αλλεργίες σε φάρμακα
Θλίψη έχει σκορπίσει στην Άρτα ο θάνατος της 28χρονης εγκύου, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου της πόλης στο οποίο κατέληξε, παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης καθώς κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Η κοπέλα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο μήνα, κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν μια νέα και υγιή γυναίκα, που περίμενε το δεύτερο παιδί της.
Σε τι οφείλεται η φαρμακευτική αλλεργία;
Σύμφωνα με την Mayo Clinic, όλα τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικό σοκ, αν και ορισμένες ουσίες σχετίζονται πιο συχνά με αυτή την παρενέργεια. Η φαρμακευτική αλλεργία προκύπτει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα ένα φάρμακο ως επιβλαβή ουσία, όπως ένας ιός ή ένα βακτήριο. Αυτή η ανοσολογική αντίδραση περιλαμβάνει τη δημιουργία αντισωμάτων ειδικά κατά του φαρμάκου. Αν και αυτό μπορεί να συμβεί την πρώτη φορά που παίρνετε ένα φάρμακο, συχνά αναπτύσσεται μετά από επανειλημμένη έκθεση. Την επόμενη φορά που θα πάρετε το φάρμακο, αυτά τα αντισώματα πυροδοτούν μια ανοσολογική απόκριση, οδηγώντας σε αλλεργικά συμπτώματα.
