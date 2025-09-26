Όραση: Ο απρόσμενος παράγοντας που αυξάνει τη μυωπία – Δεν είναι οι οθόνες
Όραση: Ο απρόσμενος παράγοντας που αυξάνει τη μυωπία – Δεν είναι οι οθόνες
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα μάτια μας έχουν ακόμη έναν -άγνωστο έως τώρα- «εχθρό» να πολεμήσουν
Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία τα ποσοστά μυωπίας αυξάνονται παγκοσμίως. Γενετικοί παράγοντες και, φυσικά, συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως η παρατεταμένη χρήση οθονών, είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην εμφάνιση της πάθησης. Μια νέα μελέτη, όμως, φέρνει στο φως έναν αθέατο παράγοντα, που δεν ήταν ευρύτερα γνωστός έως τώρα: Αναδεικνύει τον ρόλο της ποιότητας του αέρα στην υγιή όραση.
Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο PNAS Nexus, «δείχνει» την ατμοσφαιρική ρύπανση ως βασικό παράγοντα οφθαλμικών παθήσεων και υποδηλώνει ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να συμβάλει στην προστασία της όρασης και να επιβραδύνει την εξέλιξη της μυωπίας. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO₂) και τα λεπτά σωματίδια (PM2,5), συνδέεται με καλύτερη όραση.
