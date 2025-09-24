6 σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός μας θα ήθελε να είναι σε σχέση με κάποιον άλλον
Ο σύντροφός σας είναι συνεχώς απογοητευμένος; Ένας ψυχολόγος προειδοποιεί για τα 6 σημάδια που υποδεικνύουν ότι ίσως να μην σας αγαπά όπως πρώτα, βλάπτοντας τελικά την ψυχική σας υγεία και την ευτυχία σας

Μαρία Κοτοπούλη
Οι υγιείς σχέσεις βασίζονται στο ότι βλέπουμε τον σύντροφό μας όπως είναι και αγαπάμε αυτό που βλέπουμε. Όταν όμως κάποιος βλέπει στον άλλον μόνο ό,τι θέλει να δει, η απογοήτευση γίνεται συχνή. Αν, συνεπώς, το ταίρι σας είναι συνεχώς απογοητευμένο από εσάς, η σχέση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική σας υγεία.

Οι πιο δυνατές σχέσεις χτίζονται όταν αγαπάμε τον άλλον για αυτό που πραγματικά είναι, και όχι για τη φαντασίωση του «ιδανικού συντρόφου». Όταν η ανάγκη ή η απογοήτευση προηγείται της αληθινής αγάπης, κανείς δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος: απλώς προσπαθεί να μεταμορφώσει τον άλλο στο ιδανικό που φαντάζεται.

