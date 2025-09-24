Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν

Πού οφείλεται ο ίλιγγος και πώς αντιμετωπίζεται; Ποια η διαφορά του από τη ζάλη ή τις ημικρανίες; Τις απαντήσεις δίνει ο κ. Αντώνης Καμπέρος MD, PhD, Διευθυντής Χειρουργός ΩΡΛ Metropolitan Hospital