Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν
YGEIAMOU.GR
Αιθουσαία Νευρίτιδα Ζάλη ίλιγγος

Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν

Πού οφείλεται ο ίλιγγος και πώς αντιμετωπίζεται; Ποια η διαφορά του από τη ζάλη ή τις ημικρανίες; Τις απαντήσεις δίνει ο κ. Αντώνης Καμπέρος MD, PhD, Διευθυντής Χειρουργός ΩΡΛ Metropolitan Hospital

Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν
ygeiamou.gr team
Ο ίλιγγος και η ζάλη αποτελούν ιδιαίτερα συχνές αιτίες επίσκεψης στο ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο, πολλές φορές μάλιστα ως επείγον περιστατικό.

Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 80% του γενικού πληθυσμού έχει παρουσιάσει τουλάχιστον μια κρίση ιλίγγου. Και τα δύο φύλα επηρεάζονται, με τις γυναίκες ελαφρώς συχνότερα, ενώ οι κρίσεις αφορούν κυρίως άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης