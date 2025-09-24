Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν
Ίλιγγος: Οι διαφορές με τη ζάλη – Τα συμπτώματα που μπερδεύουν
Πού οφείλεται ο ίλιγγος και πώς αντιμετωπίζεται; Ποια η διαφορά του από τη ζάλη ή τις ημικρανίες; Τις απαντήσεις δίνει ο κ. Αντώνης Καμπέρος MD, PhD, Διευθυντής Χειρουργός ΩΡΛ Metropolitan Hospital
Ο ίλιγγος και η ζάλη αποτελούν ιδιαίτερα συχνές αιτίες επίσκεψης στο ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο, πολλές φορές μάλιστα ως επείγον περιστατικό.
Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 80% του γενικού πληθυσμού έχει παρουσιάσει τουλάχιστον μια κρίση ιλίγγου. Και τα δύο φύλα επηρεάζονται, με τις γυναίκες ελαφρώς συχνότερα, ενώ οι κρίσεις αφορούν κυρίως άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 80% του γενικού πληθυσμού έχει παρουσιάσει τουλάχιστον μια κρίση ιλίγγου. Και τα δύο φύλα επηρεάζονται, με τις γυναίκες ελαφρώς συχνότερα, ενώ οι κρίσεις αφορούν κυρίως άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα