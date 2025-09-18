Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ σεξ – Διεθνής μελέτη «φωτίζει» το προφίλ τους
Νέα διεθνής έρευνα δείχνει ότι η σεξουαλική αποχή δεν είναι πάντα ζήτημα επιλογής ή τύχης αλλά πίσω της κρύβονται γενετικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες
Το σεξ θεωρείται βασικό στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ένα μέσο που συνδέει τους ανθρώπους συναισθηματικά και κοινωνικά, ενώ προσφέρει και υγειονομικά οφέλη. Ωστόσο, ένα (μικρό) ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει σεξουαλικές εμπειρίες –και τα αίτια πίσω από αυτή την πραγματικότητα φαίνεται πως είναι πολυπαραγοντικά.
Η κατανόηση των παραγόντων πίσω από τη σεξουαλική αποχή θεωρείται κρίσιμη τόσο για την ερμηνεία των αιτίων και των συνεπειών της όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε υγιείς σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μια εκτεταμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PNAS, σε δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες στη Βρετανία και την Αυστραλία φωτίζει το προφίλ της σεξουαλικής αποχής και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως εξηγεί ένας εκ των συγγραφέων, ο Brendan Zietsch, στο The Conversation.
