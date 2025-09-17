Χρόνιος πόνος: Υπάρχουν παυσίπονα τρόφιμα; Ναι, απαντούν οι ειδικοί – Δείτε ποια
Χρόνιος πόνος

Για χρόνια, η απώλεια κιλών θεωρούνταν το «κλειδί» για λιγότερο πόνο. Όμως, νέα έρευνα δείχνει ότι ίσως μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να έχει εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα

Ο χρόνιος μυοσκελετικός πόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα βάσανα της καθημερινότητας. Ενοχλήσεις που επιμένουν για μήνες -στην πλάτη, τον αυχένα, τα γόνατα -περιορίζουν την κίνηση, τη δουλειά, ακόμη και την κοινωνική ζωή. Μέχρι σήμερα, οι γιατροί συνιστούσαν σχεδόν πάντα απώλεια βάρους: λιγότερα κιλά, λιγότερη πίεση στις αρθρώσεις, άρα λιγότερος πόνος.

Όμως, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας φέρνει μια διαφορετική οπτική: δεν είναι μόνο το πόσο ζυγίζουμε, αλλά και το τι βάζουμε στο πιάτο μας.


Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition, συμμετείχαν 104 υπέρβαροι ενήλικες (25 έως 65 ετών). Οι μισοί περίπου είχαν ήδη χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για 3 μήνες, ζητώντας να ακολουθήσουν ένα δομημένο διατροφικό πρόγραμμα: μείωση θερμίδων κατά 30% και, ταυτόχρονα, στροφή προς τροφές που προτείνουν οι αυστραλιανές διατροφικές οδηγίες.

