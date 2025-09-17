5 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν την καρδιά και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν – Ας τις διορθώσουμε
5 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν την καρδιά και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν – Ας τις διορθώσουμε

Από το άγχος μέχρι τον κακό ύπνο - Τι πρέπει να γνωρίζετε για να φροντίσετε την καρδιά σας καθημερινά

Κλέλια Γιαρίμογλου

Η καρδιά είναι το πιο ζωτικό όργανο του σώματός μας και η φροντίδα της είναι απαραίτητη σε κάθε ηλικία. Πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να την επηρεάζουν αρνητικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μικρές, φαινομενικά αθώες επιλογές στη ζωή μας —όπως η έλλειψη άσκησης, το άγχος, ο ανεπαρκής ύπνος ή η κοινωνική απομόνωση – μπορούν με τον καιρό να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Αυτό το άρθρο συγκεντρώνει πέντε συνήθειες που σύμφωνα με καρδιολόγους ενδέχεται να βλάπτουν την καρδιά σας, μαζί με πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. Με γνώση και μικρές αλλαγές, μπορείτε να προστατεύσετε την καρδιά σας και να βελτιώσετε συνολικά την υγεία και την ποιότητα της ζωής σας.

