Ουλίτιδα: Έρευνα αποκαλύπτει τη διατροφή που την καταπολεμά
Μεσογειακή διατροφή Ουλίτιδα

Ουλίτιδα: Έρευνα αποκαλύπτει τη διατροφή που την καταπολεμά

Η διατροφή πλούσια σε φυτικά τρόφιμα όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών

Όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής, όπως προκύπτει από έρευνα του King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Periodontology.

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.


