Γαστρεντερίτιδα: Η Νο1 ίωση που μεταδίδεται μέσα σε κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από δύο περιστατικά σε κρουαζιερόπλοια που αφορούν την υγεία επιβατών και πληρωμάτων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα των λοιμώξεων στη θάλασσα.



Στο Μπορντό, πάνω από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος παρέμειναν περιορισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο Ambition, μετά τον θάνατο 90χρονου επιβάτη και την εμφάνιση γαστρεντερικών συμπτωμάτων σε περίπου 50 άτομα. Λίγα 24ωρα νωρίτερα, το MV Hondius βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς συναγερμού λόγω κρουσμάτων χανταϊού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) να αναφέρει, στις 9 Μαΐου 2026, οκτώ περιστατικά Andes virus infection, μεταξύ των οποίων τρεις θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση.



