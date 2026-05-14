Νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για τα κρίσιμα φάρμακα – Τι προβλέπει
Η νέα νομοθεσία προβλέπει μέτρα όπως κοινές προμήθειες φαρμάκων και στήριξη της παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε όλη την ΕΕ
Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προτεινόμενη Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act – CMA), η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κρίσιμα, δηλαδή απαραίτητα, φάρμακα.
«Σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων διαταραχών, οι ανθεκτικές και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα φάρμακα είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), που χαιρέτισε τη νέα συμφωνία, Emer Cooke. «Η προσωρινή συμφωνία για την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα, την προμήθεια και την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων».
