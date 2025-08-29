ΕΣΥ: Δεν πάνε στα νοσοκομεία οι γιατροί – Γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα του υπουργείου

Το Υπουργείο Υγείας έχει λάβει πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση και προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι προς το παρόν περιορισμένα